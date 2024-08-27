Отец Ферстаппена: Хорошие специалисты покидают Ред Булл, пришло время задуматься

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, обратил внимание на положение дел в "Ред Булл". По словам Йоса, он крайне недоволен сложившейся ситуацией.

"Пришло время, если ещё не слишком поздно, задуматься. Хорошие специалисты покидают команду. Я очень недоволен тем, что происходит. Приукрашивать ситуацию больше нельзя, она серьёзная", — приводит слова Йоса Bild.

Напомним, в начале следующего сезона гоночный коллектив из Австрии покинет конструктор Эдриан Ньюи, а в конце нынешнего сезона команду покинет спортивный директор Джонатан Уитли.