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Отец Ферстаппена: Хорошие специалисты покидают Ред Булл, пришло время задуматься
Специалист намекает на уход макса из команды
Фото: Auto Review
Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, обратил внимание на положение дел в "Ред Булл". По словам Йоса, он крайне недоволен сложившейся ситуацией.
"Пришло время, если ещё не слишком поздно, задуматься. Хорошие специалисты покидают команду. Я очень недоволен тем, что происходит. Приукрашивать ситуацию больше нельзя, она серьёзная", — приводит слова Йоса Bild.
Напомним, в начале следующего сезона гоночный коллектив из Австрии покинет конструктор Эдриан Ньюи, а в конце нынешнего сезона команду покинет спортивный директор Джонатан Уитли.
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