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Фернандо Алонсо: Астон Мартин — седьмая по скорости команда

Автоспорт

Пилот высказался о конкуренции в команде

Фернандо Алонсо: Астон Мартин — седьмая по скорости команда

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо высказал мнение, что его команда в настоящий момент седьмая по скорости.

"В целом мы седьмая по скорости команда, и нам, без сомнения, необходимо продолжать двигаться вперёд. Команды позади начинают преследование", — приводит слова Алонсо Pit Debrief.

В настоящий момент "Астон Мартин" занимает пятое место в Кубке конструкторов.

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