Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фернандо Алонсо: Астон Мартин — седьмая по скорости команда
Пилот высказался о конкуренции в команде
Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо высказал мнение, что его команда в настоящий момент седьмая по скорости.
"В целом мы седьмая по скорости команда, и нам, без сомнения, необходимо продолжать двигаться вперёд. Команды позади начинают преследование", — приводит слова Алонсо Pit Debrief.
В настоящий момент "Астон Мартин" занимает пятое место в Кубке конструкторов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Распиаренный и никакой". Сабо подверг жесткой критике двух лидеров Динамо
- Есть ли сюрпризы? Ребров назвал заявку сборной Украины на сентябрськие матчи Лиги наций
- Довбик на диване, Малиновский позади автобуса. Наши за границей. Италия
- Гран-при Нидерландов. Норрис стал лучшим в первой тренировке, Ферстаппен - второй
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн