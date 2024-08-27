Фернандо Алонсо: Астон Мартин — седьмая по скорости команда

Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо высказал мнение, что его команда в настоящий момент седьмая по скорости.

"В целом мы седьмая по скорости команда, и нам, без сомнения, необходимо продолжать двигаться вперёд. Команды позади начинают преследование", — приводит слова Алонсо Pit Debrief.

В настоящий момент "Астон Мартин" занимает пятое место в Кубке конструкторов.