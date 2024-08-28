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Карлос Сайнс: Я стал своего рода жертвой
Испанский пилот высказался об уходе из команды
Фото: marca.com
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс-младший поделился мнением о выступлении за итальянскую команду, а также высказался о предстоящем переходе в "Скудерию" гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
"Нет ничего такого, что не работало бы с "Феррари". Просто семикратный чемпион мира решил, что последнюю часть своей карьеры он проведёт в этой команде, и в этом смысле я стал своего рода жертвой", — приводит слова Сайнса DAZN Spain.
Хэмилтон присоединится к "Феррари" в следующем сезоне Формулы-1.
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