Карлос Сайнс: Я стал своего рода жертвой

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс-младший поделился мнением о выступлении за итальянскую команду, а также высказался о предстоящем переходе в "Скудерию" гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

"Нет ничего такого, что не работало бы с "Феррари". Просто семикратный чемпион мира решил, что последнюю часть своей карьеры он проведёт в этой команде, и в этом смысле я стал своего рода жертвой", — приводит слова Сайнса DAZN Spain.

Хэмилтон присоединится к "Феррари" в следующем сезоне Формулы-1.