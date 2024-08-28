  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари показала обновлённую ливрею для Гран-при Италии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари показала обновлённую ливрею для Гран-при Италии

Автоспорт

Гоночные номера были перекрашены в черный цвет

Феррари показала обновлённую ливрею для Гран-при Италии

Фото: ferrari.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" представила ливрею, которую подготовила для домашнего Гран-при Италии, который состоится с 30 августа по 1 сентября в Монце.

"Скудерия" решила перекрасить гоночные номера в чёрный цвет, что было сделано как отсылка к важности использования в чемпионате углеродного волокна.

"Во время уикенда в Монце "Феррари" вместе с некоторыми из своих партнёров отдаст должное использованию материала, который является самым современным в производстве гоночных автомобилей, а именно углеродному волокну. Его главные достоинства – лёгкий вес и прочность, что позволило этому виду спорта добиться значительного прогресса в плане безопасности. Чтобы отметить это событие, вместо обычного белого фона с жёлтой каймой цифры 16 и 55 на SF-24 будут повторять внешний вид карбона", — говорится в сообщении "Скудерии".

По теме
yellow-arrow
Карлос Сайнс: Я стал своего рода жертвой
yellow-arrow
Фернандо Алонсо: Астон Мартин — седьмая по скорости команда
yellow-arrow
Отец Ферстаппена: Хорошие специалисты покидают Ред Булл, пришло время задуматься
Ferrari
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости