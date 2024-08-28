Феррари показала обновлённую ливрею для Гран-при Италии

Команда Формулы-1 "Феррари" представила ливрею, которую подготовила для домашнего Гран-при Италии, который состоится с 30 августа по 1 сентября в Монце.

"Скудерия" решила перекрасить гоночные номера в чёрный цвет, что было сделано как отсылка к важности использования в чемпионате углеродного волокна.

"Во время уикенда в Монце "Феррари" вместе с некоторыми из своих партнёров отдаст должное использованию материала, который является самым современным в производстве гоночных автомобилей, а именно углеродному волокну. Его главные достоинства – лёгкий вес и прочность, что позволило этому виду спорта добиться значительного прогресса в плане безопасности. Чтобы отметить это событие, вместо обычного белого фона с жёлтой каймой цифры 16 и 55 на SF-24 будут повторять внешний вид карбона", — говорится в сообщении "Скудерии".