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Феррари показала обновлённую ливрею для Гран-при Италии
Гоночные номера были перекрашены в черный цвет
Фото: ferrari.com
Команда Формулы-1 "Феррари" представила ливрею, которую подготовила для домашнего Гран-при Италии, который состоится с 30 августа по 1 сентября в Монце.
"Скудерия" решила перекрасить гоночные номера в чёрный цвет, что было сделано как отсылка к важности использования в чемпионате углеродного волокна.
"Во время уикенда в Монце "Феррари" вместе с некоторыми из своих партнёров отдаст должное использованию материала, который является самым современным в производстве гоночных автомобилей, а именно углеродному волокну. Его главные достоинства – лёгкий вес и прочность, что позволило этому виду спорта добиться значительного прогресса в плане безопасности. Чтобы отметить это событие, вместо обычного белого фона с жёлтой каймой цифры 16 и 55 на SF-24 будут повторять внешний вид карбона", — говорится в сообщении "Скудерии".
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