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Сейфти-кар попал в аварию на трассе в Монце

Автоспорт

Что стало причиной данного инцидента неизвестно

Сейфти-кар попал в аварию на трассе в Монце

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Курьёзный инцидент произошёл во время подготовки к Гран-при Италии, который пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Монце.

Пилот сейфти-кара немец Бернд Майландер не справился с управлением, вылетел с трассы и левым боком врезался в барьер. Авария произошла в последнем повороте трассы в Монце. На данный момент нет информации, не был ли вызван вылет какой-либо технической неисправностью сейфти-кара.

Напомним, действующим победителем Гран-при Италии является трёхкратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен.

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