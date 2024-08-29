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Сейфти-кар попал в аварию на трассе в Монце
Что стало причиной данного инцидента неизвестно
Фото: Твіттер
Курьёзный инцидент произошёл во время подготовки к Гран-при Италии, который пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Монце.
Пилот сейфти-кара немец Бернд Майландер не справился с управлением, вылетел с трассы и левым боком врезался в барьер. Авария произошла в последнем повороте трассы в Монце. На данный момент нет информации, не был ли вызван вылет какой-либо технической неисправностью сейфти-кара.
Напомним, действующим победителем Гран-при Италии является трёхкратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен.
Oh je chiale, la Safety Car s’est sorti à la Parabolica pendant ses tests de reconnaissance ????????????— Sebastian Vettel Jr (@idreau_) August 29, 2024
Heureusement les pilotes vont bien mais wtf (Photo @JoostNederpelt) pic.twitter.com/axUZqw3mfD
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