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Мотористы Альпин выступят с акцией протеста на Гран-при Италии
Они выступят против отмены поставки двигателей Рено
Фото: Твиттер Альпин
Сотрудники "Альпин" выступят с акцией протеста на предстоящем Гран-при Италии, который пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Монце, сообщает в социальных сетях ресурс Off Track.
Специалисты с баннерами 30 августа выступят против отмены поставки двигателей "Рено" в Формулу-1. Работники моторного завода в Вири-Шатийон поделятся на две группы и будут стоять с "неагрессивными" плакатами на двух трибунах.
Сообщается, что протестующие будут одеты в белые футболки с логотипом "Альпин", лозунгом #ViryOnTrack (#ВириНаТрассе) с чёрной повязкой на руке. Сотрудники, работающие в гараже, также могут присоединиться к акции, надев футболки.
Отмечается, что при этом акции протеста никак не повлияют на работу гоночной команды в Монце.
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