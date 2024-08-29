Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В ФИА отреагировали на аварию сейфти-кара
Инцидент произошел на трассе в Монце
Фото: Твиттер
Международная автомобильная федерация (ФИА) прокомментировала аварию сейфти-кара на трассе в Монце.
Напомним, немец Бернд Майландер не справился с управлением, вылетел с трассы и левым боком врезался в барьер. Авария произошла в последнем повороте трассы.
"Астон "артин" расследует причину, но может подтвердить, что и пилот, и пассажир в порядке. На трассе появится запасной сейфти-кар, и это не повлияет на уикенд", — готовится в заявлении.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- У Зеленского назвали радиус действия первой украинской баллистической ракеты
- Хватило одного слова. Гармаш отреагировал на новость, что его перевели в дубль Металлиста 1925
- Металлист 1925 перевел экс-динамовца Гармаша в дубль – СМИ
- Фернандо Алонсо: Астон Мартин — седьмая по скорости команда
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн