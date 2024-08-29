В ФИА отреагировали на аварию сейфти-кара

Международная автомобильная федерация (ФИА) прокомментировала аварию сейфти-кара на трассе в Монце.

Напомним, немец Бернд Майландер не справился с управлением, вылетел с трассы и левым боком врезался в барьер. Авария произошла в последнем повороте трассы.

"Астон "артин" расследует причину, но может подтвердить, что и пилот, и пассажир в порядке. На трассе появится запасной сейфти-кар, и это не повлияет на уикенд", — готовится в заявлении.