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Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Италии

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Макларен снова в топах

Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Италии

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым был гонщик "Феррари" Шарль Леклер. Третье время у Ландо Норриса, представляющего "Макларен".

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был седьмым.

Гран-при Италии. Первая тренировка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.21,676.

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,228.

3. Ландо Норрис ("Макларен") +0,241.

4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,450.

5. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +0,451.

6. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,523.

7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,538.

8. Александер Албон ("Уильямс") +0,544.

9. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,635.

10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,639.

11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,896.

12. Даниэль Риккардо ("РБ") +0,929.

13. Юки Цунода ("РБ") +1,038.

14. Пьер Гасли ("Альпин") +1,087.

15. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,178.

16. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,188.

17. Франко Колапинто ("Уильямс") +1,204.

18. Эстебан Окон ("Альпин") +1,204.

19. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,481.

20. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +2,279.

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