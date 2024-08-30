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Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Италии
Макларен снова в топах
Фото: Sporting News
В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым был гонщик "Феррари" Шарль Леклер. Третье время у Ландо Норриса, представляющего "Макларен".
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был седьмым.
Гран-при Италии. Первая тренировка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.21,676.
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,228.
3. Ландо Норрис ("Макларен") +0,241.
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,450.
5. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +0,451.
6. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,523.
7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,538.
8. Александер Албон ("Уильямс") +0,544.
9. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,635.
10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,639.
11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,896.
12. Даниэль Риккардо ("РБ") +0,929.
13. Юки Цунода ("РБ") +1,038.
14. Пьер Гасли ("Альпин") +1,087.
15. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,178.
16. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,188.
17. Франко Колапинто ("Уильямс") +1,204.
18. Эстебан Окон ("Альпин") +1,204.
19. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,481.
20. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +2,279.
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