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Антонелли разбил болид Мерседеса в первой тренировке Гран-при Италии
Неудачный старт
Фото: Твіттер
В Монце прошла первая свободная практика Гран-при Италии. Заезд был прерван красными флагами после того, как итальянец Андреа Кими Антонелли разбил болид.
Итальянец в этот уикенд проводит первую сессию свободных заездов вместо британца Джорджа Расселла.
На пятом круге он атаковал на мягких шинах, но в первой фазе "Параболики" автомобиль повело, после чего машина вылетела в гравий на достаточно высокой скорости и боком врезалась в заграждения.
Not the FP1 outing that Kimi Antonelli was looking for ????#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/KmEHF8Ewv8— Formula 1 (@F1) August 30, 2024
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