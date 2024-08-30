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Антонелли разбил болид Мерседеса в первой тренировке Гран-при Италии

Автоспорт

Неудачный старт

Антонелли разбил болид Мерседеса в первой тренировке Гран-при Италии

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Монце прошла первая свободная практика Гран-при Италии. Заезд был прерван красными флагами после того, как итальянец Андреа Кими Антонелли разбил болид.

Итальянец в этот уикенд проводит первую сессию свободных заездов вместо британца Джорджа Расселла.

На пятом круге он атаковал на мягких шинах, но в первой фазе "Параболики" автомобиль повело, после чего машина вылетела в гравий на достаточно высокой скорости и боком врезалась в заграждения.

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