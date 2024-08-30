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Льюис Хэмилтон - лучший во второй тренировке Гран-при Италии
Макларен снова в топ-3
Фото: Getty Images
В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым был гонщик "Макларена" Ландо Норрис. Третье время у Карлоса Сайнса, представляющего "Феррари".
Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен потерял машину при входе в поворот. Датчанина развернуло на 360 градусов, после чего болид приложился передней частью к отбойнику.
Гран-при Италии. Вторая тренировка:
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1:20,738.
2. Ландо Норрис ("Макларен") +0,003.
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,103.
4. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,120.
5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,154.
6. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,348.
7. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,402.
8. Даниэль Риккардо ("РБ") +0,562.
9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,578.
10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,625.
11. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +0,723.
12. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,761.
13. Александер Албон ("Уильямс") +0,854.
14. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,872.
15. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,940.
16. Юки Цунода ("РБ") +0,997.
17. Франко Колапинто ("Уильямс") +1,046.
18. Пьер Гасли ("Альпин") +1,081.
19. Эстебан Окон ("Альпин") +1,129.
20. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,485.
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