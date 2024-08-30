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Тото Вольфф прокомментировал аварию Антонелли в первой тренировке Гран-при Италии
Глава Мерседеса заявил, что все в порядке
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф высказался об аварии итальянского юниора Андреа Кими Антонелли в первой свободной практике Гран-при Италии в Монце.
"Самое главное, что Кими в порядке, потому что при аварии перегрузка составила 45G. Вторым приоритетом является подготовка машины для Джорджа. Так что программа не пострадает слишком сильно, так что, надеемся, будет в порядке. Может немного затянуться. Но всё будет в порядке. Да, это досадно, потому что, я думаю, имея час на свободную тренировку, мы бы увидели несколько хороших выступлений. Но это то, о чём мы всегда говорили. Он новичок, очень молод. Мы готовы инвестировать в его будущее. Подобные моменты будут происходить и в следующем году. Но будут и яркие эпизоды. Сегодня мы увидели, что у нас скорее проблема с тем, чтобы замедлить его, а не наоборот. Потому что то, что мы увидели за полтора круга, просто поразительно.
Кими извинился, прежде всего. Но он также сказал, что чувствовал себя уверенно в болиде, машина была хорошей. У всех были проблемы с высокой температурой колёс, особенно задних, после выхода из «Аскари» на таких скоростях. И вот поэтому задняя часть машины вышла из-под контроля.
Это никак не влияет на решение. Я думаю, самое главное — нанимать на основе способностей. И первая свободная практика, которая пошла не так, не является причиной, по которой будет приниматься решение за или против гонщика", — приводит слова Вольфа GPblog.
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