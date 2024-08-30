Антонелли: К сожалению, первая практика Гран-при Италии закончилась довольно быстро

Юниор "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли высказался о своей аварии в первой свободной практике Гран-при Италии в Монце.

Напомним, на пятом круге Антонелли атаковал на мягких шинах, но автомобиль повело, после чего машина вылетела в гравий на достаточно высокой скорости и боком врезалась в заграждения.

"Что за день. Первая свободная практика позади. К сожалению, она закончилась довольно быстро из-за аварии. Она была довольно сильной, перегрузка составила 52G. Я действительно приношу извинения команде и Джорджу за то, что заставил их работать после первой тренировки.

Это была просто ошибка с моей стороны. Я перестарался, когда атаковал при таких условиях. Должен был выстроить гонку более последовательно, но это определённо урок для следующего раза. Я всё равно очень благодарен команде за то, что она сделала это возможным. Приятно видеть всех этих тифози и проехать первые круги вместе со всеми гонщиками на трассе", — приводит слова Антонелли GPblog.