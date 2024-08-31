В Мерседес определились с заменой для Хэмилтона

Директор команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал, кем планируется заменить легендарного Льюиса Хэмилтона, который по завершении текущего сезона планирует перейти в "Феррари". Слова специалиста цитирует Motosport:

"Я принял решение о составе на 2025 год через 5 минут после того, как Льюис сказал мне о переходе в "Феррари". Конечно, у нас были другие опции, а еще вариант с Ферстаппеном, но именно состав Расселл – Антонелли я видел основным для себя.

Эта пара пилотов обеспечит "Мерседес" будущее. Они всегда были с "Мерседес", имеют длительные контракты" – сказал Тото.