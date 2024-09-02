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Феррари объявила о подписании контракта с UniCredit
По окончании сезона у команды заканчивается контракт с финансово-кредитной группой Santander
Команда Формулы-1 "Феррари" объявила о подписании спонсорского контракта с итальянской банковской группой UniCredit, который вступит в силу с 1 января 2025 года.
Ранее стало известно, что по окончании сезона "Скудерия" завершит сотрудничество с испанской финансово-кредитной группой Santander, которая может остаться в Ф-1, начав работу с другими командами.
Напомним, после 16 этапов "Феррари" занимает третье место в Кубке конструкторов.
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