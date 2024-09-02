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Льюис Хэмилтон: Как же здорово было увидеть победу Феррари
Пилот Мерседеса уже мысленно в итальянской команде
Фото: F1
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился мнением о выступлении "Феррари" на Гран-при Италии. Победителем этапа в Монце стал гонщик "Скудерии" Шарль Леклер. Хэмилтон показал пятый результат.
"Как же здорово было увидеть победу "Феррари". Должно быть, это очень эмоционально для Шарля. Победить, да ещё на такой трассе! Шарль проделал фантастическую работу, так что респект ему", — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion со ссылкой на Sky Sport.
Напомним, Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании нынешнего сезона, а в следующем присоединится к "Феррари".
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