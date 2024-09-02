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Ферстаппен: Перед Баку предстоит проделать работу, чтобы, по сути, изменить всю машину

Автоспорт

Пилот поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при

Ферстаппен: Перед Баку предстоит проделать работу, чтобы, по сути, изменить всю машину

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался, что команде нужно изменить всю машину перед Гран-при Азербайджана в Баку.

Напомним, что на Гран-при Италии Ферстаппен финишировал шестым.

"Честно говоря, я не был сильно расстроен на протяжении всего заезда. Просто проводил свою собственную гонку. Да, темп был не тот, но у нас также был неудачный пит-стоп. Я думаю, что наша стратегия была неудачной, хотя, конечно, это не изменило бы нашу позицию.

Мне кажется, что в целом мы могли бы провести гонку лучше. Не помогло и то, что большую её часть двигатель не работал на полной мощности, потому что у нас возникла проблема. Сейчас всё очень плохо. И перед Баку предстоит проделать работу, чтобы, по сути, изменить всю машину", — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Сам Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.

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