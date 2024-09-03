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В ФИА ответила на слухи о возможном использовании чрезмерно гибких крыльев
Они не соответствуют техническому регламенту
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала ответ на слухи о возможном использовании "Маклареном" и "Мерседесом" передних крыльев, не соответствующих техническому регламенту.
"ФИА неоднократно проверяет передние крылья на каждом ивенте в соответствии с техническим регламентом Формулы-1. В настоящий момент все крылья соответствуют правилам 2024 года.
После Гран-при Бельгии ФИА получила дополнительные сведения для оценки динамического поведения с помощью дополнительной видеокамеры, захватывающей части переднего крыла, которые не видны через обязательные камеры.
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