В ФИА ответила на слухи о возможном использовании чрезмерно гибких крыльев

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала ответ на слухи о возможном использовании "Маклареном" и "Мерседесом" передних крыльев, не соответствующих техническому регламенту.

"ФИА неоднократно проверяет передние крылья на каждом ивенте в соответствии с техническим регламентом Формулы-1. В настоящий момент все крылья соответствуют правилам 2024 года.

После Гран-при Бельгии ФИА получила дополнительные сведения для оценки динамического поведения с помощью дополнительной видеокамеры, захватывающей части переднего крыла, которые не видны через обязательные камеры.