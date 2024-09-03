Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названа возможная зарплата конструктора Эдриана Ньюи в Астон Мартин
Специалист покинет Ред Булл по окончании сезона
Известный конструктор Эдриан Ньюи договорился о контракте с Астон Мартин.
По сведениям Daily Mail и Racingnews365 специалист по условиям соглашения будет получать 20 млн в год. О продолжительности контракта не сообщается.
Напомним, Ньюи в настоящий момент является сотрудником Ред Булл, но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ
- Шахтер не хочет доигрывать матч с Кривбассом осенью
- Забарный был близок к трансферу в немецкий клуб, но предложение поступило слишком поздно, – Daily Mail
- Ферстаппен: Перед Баку предстоит проделать работу, чтобы, по сути, изменить всю машину
- Экс-вингер Шахтера трудоустроился за рубежом
- Металлист 1925 подпишет форварда Зари - Источник
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн