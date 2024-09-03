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Названа возможная зарплата конструктора Эдриана Ньюи в Астон Мартин

Автоспорт

Специалист покинет Ред Булл по окончании сезона

Названа возможная зарплата конструктора Эдриана Ньюи в Астон Мартин

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный конструктор Эдриан Ньюи договорился о контракте с Астон Мартин.

По сведениям Daily Mail и Racingnews365 специалист по условиям соглашения будет получать 20 млн в год. О продолжительности контракта не сообщается.

Напомним, Ньюи в настоящий момент является сотрудником Ред Булл, но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

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Эдриан Ньюи
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