Названа возможная зарплата конструктора Эдриана Ньюи в Астон Мартин

Известный конструктор Эдриан Ньюи договорился о контракте с Астон Мартин.

По сведениям Daily Mail и Racingnews365 специалист по условиям соглашения будет получать 20 млн в год. О продолжительности контракта не сообщается.

Напомним, Ньюи в настоящий момент является сотрудником Ред Булл, но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.