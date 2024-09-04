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Стало известно, когда Астон Мартин может объявить о контракте с Ньюи

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Названы дата и точное время

Стало известно, когда Астон Мартин может объявить о контракте с Ньюи

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" проведёт пресс-конференцию 10 сентября, за несколько дней до старта Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает Daily Express.

Гоночный коллектив не стал раскрывать программу предстоящего мероприятия, но многие эксперты ожидают, что на пресс-конференции будет объявлено о подписании контракта с конструктором Эдрианом Ньюи.

Журналист Адам Хей-Николлс на своей странице в социальных сетях добавил, что начало пресс-конференции запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Ньюи покинет "Ред Булл" по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

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формула-1 Астон Мартин Эдриан Ньюи
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