Стало известно, когда Астон Мартин может объявить о контракте с Ньюи

Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" проведёт пресс-конференцию 10 сентября, за несколько дней до старта Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает Daily Express.

Гоночный коллектив не стал раскрывать программу предстоящего мероприятия, но многие эксперты ожидают, что на пресс-конференции будет объявлено о подписании контракта с конструктором Эдрианом Ньюи.

Журналист Адам Хей-Николлс на своей странице в социальных сетях добавил, что начало пресс-конференции запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Ньюи покинет "Ред Булл" по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.