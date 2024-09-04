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Тото Вольф назвал главного претендента на победу в Кубке конструкторов

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Руководитель "Мерседеса" прокомментировал ситуацию в "Ред Булл"

Тото Вольф назвал главного претендента на победу в Кубке конструкторов

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мнением о непростой ситуации австрийской команды "Ред Булл", в которой она оказалась в последнее время.

"Ред Булл" - потрясающая команда, и я уверен, что у них будут хорошие гонки. Пусть "Макларен" сейчас и является явным фаворитом в Кубке конструкторов", - приводит слова Вольфа издание Motorsport Week.

В настоящий момент "Ред Булл" продолжает лидировать в Кубке конструкторов, однако потерял солидное преимущество, которое у него было ранее. Сейчас на счету гоночного коллектива из Австрии 446 очков.У идущего вторым "Макларена" 438 баллов.

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