Росберг: Пиастри может стать чемпионом, он не должен помогать Норрису

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о выступлении британской команды "Макларен" на недавнем Гран-при Италии.

В начале гонки пилот команды Оскар Пиастри обогнал своего напарника Ландо Норриса. Впоследствии Норрис заявлял, что обгон застал его врасплох и мог привести к столкновению. Пиастри же говорил, что не считает свои действия опасными. Пиастри в итоге стал вторым, а Норрис - третьим, а победил Шарль Леклер из "Феррари".

"Думаю, в его контракте не сказано, что он должен помогать Ландо. Оскар пилотирует блестяще, поэтому, с его точки зрения, он заслуживает каждой возможности бороться за победы в гонках.

Кроме того, не стоит забывать, что математически он всё ещё может стать чемпионом мира. Так что нужно учитывать ещё и этот момент. В конце концов, он не так уж и сильно отстаёт от Ландо. Где-то 40 очков или около того.

Так что трудно требовать от Оскара начать отказываться от потенциальных побед в гонках", - приводит слова Росберга PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Sky F1.