Mercedes-Benz Майкла Джордана выставлен на продажу

На онлайн-площадке TBTFW на продажу выставлен редкий Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition 2007 года выпуска. Этот автомобиль был выпущен в честь победы Стирлинга Мосса в гонке "Милле Милья" 1955 года тиражом 150 экземпляров, а выставленная на продажу машина ранее принадлежала легендарному баскетболисту Майклу Джордану.

На площадке TBTFW Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition Майкла Джордана предлагается за $ 650 тыс., при этом на аукционе Bonhams в мае 2023 года такой же автомобиль был продан за € 770 тыс.

Michael Jordan's 2007 Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | Asking Price: $649,995



The 722 Edition is rare due to its limited production, with only 150 units ever made. Its rarity is further amplified by its association with the legendary Stirling Moss, whose victory in the… pic.twitter.com/XMIAV7Z7Zk