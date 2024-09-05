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Феррари объявила нового технического директора по шасси
Специалист уже работает в команде
Команда Формулы-1 "Феррари" объявила, что француз Лоик Серра станет техническим директором по шасси в "Скудерии" с 1 октября этого года.
Напомним, в июле итальянский гоночный коллектив сделал заявление, что Энрико Кардиле, занимающий должность технического директора, покидает команду. Он принял предложение от "Астон Мартин". К работе в британской команде Энрико приступит в 2025 году. Его обязанности временно исполняет руководитель команды "Феррари" Фредерик Вассёр.
Лоик Серра присоединился к "Феррари" в 2024 году. До этого он занимал должность директора по производительности в "Мерседесе", где работал с 2010 года.
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