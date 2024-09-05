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Хаас готовит большое обновление на Гран-при США

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Команда работает над тремя сезонами одновременно

Хаас готовит большое обновление на Гран-при США

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Хааса" Аяо Комацу рассказал, что команда представит последний серьёзный пакет обновлений, запланированный на сезон-2024, на Гран-при США в Остине. 19-й этап Формулы-1 пройдёт с 18 по 20 октября.

"Нет смысла внедрять последний пакет обновлений на таких трассах, как Баку и Сингапур. Будем надеяться, что он не будет похож на прошлогодний, когда обновления не сработали. Мы пойдём по пути развития разработок, дебютировавших в Англии, и мы нашли другие области, в которых можем прогрессировать.

Работаем над тремя сезонами одновременно. Для нас важно хорошо выступить в 2024 и 2025 годах. Затем произойдут большие изменения в регламенте. И если начнём 2025 год хорошо, то это позволит нам переключить внимание на сезон-2026. Если же плохо, то придётся принять решение: развивать эту машину или выбросить год и сосредоточиться на сезоне-2026. По этой причине для нас также важно хорошо выступить в этом году", — приводит слова Комацу Formula1a.uno.

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