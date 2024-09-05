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Хэмилтон: Стартовать с поула и лидировать на протяжении всей гонки — это действительно скучно
Пилот давно не начинал гонку в первых рядах
Фото: Sky Sports
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что доминировать в Формуле-1, стартуя в первых рядах и выигрывая без сопротивления соперников, довольно скучно.
"О боже, это так скучно. Честно говоря, стартовать с поула и лидировать на протяжении всей гонки — это действительно скучно по сравнению с борьбой позади.
Это конечно не то, что происходит на тестах. Да, вы боретесь со временем и отрывами. Вы должны настроить себя на погоню или что-то в этом роде. Но всё по-другому, когда впереди вас есть машина, которую нужно обогнать, и есть трасса, которая позволяет обогнать, например, Остин или Сильверстоун.
Вы пытаетесь найти разные траектории, используя шины, ветер, все эти разные вещи. И затем вы, наконец, вступаете с кем-то в битву, это самое лучшее. Это самый полезный опыт для гонщика", — рассказал Хэмилтон в подкасте Performance People.
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