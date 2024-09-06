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Ред Булл пожертвует развитием болида сезона 2025 ради новых обновлений RB20
В команде готовят ряд изменений
Команда Формулы-1 "Ред Булл" планирует представить следующий пакет обновлений, сконцентрированный на днище болида, на Гран-при США в Остине. Об этом пишет Formula1a.uno. 19-й этап Формулы-1 пройдёт с 18 по 20 октября.
Пьер Ваше, технический директор "Ред Булл", решил направить часть ресурсов, которые уже были сосредоточены на болиде 2025 года, на решение проблем с RB20. Это замедлит разработку автомобиля следующего года, но позволит избежать нынешних технических трудностей в будущем.
В Кубке конструкторов "Ред Булл" занимает первое место, в распоряжении гоночного коллектива 446 очков. "Макларен" после Гран-при Италии сократил отставание от "быков" на восемь очков.
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