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Шарль Леклер попал в аварию в Монако
Он повредил автомобиль стоимостью 400 тысяч долларов
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Шарль Леклер попал в аварию на улице в Монако. Леклер въехал в автомобиль, который находился перед ним на дороге.
В результате монегаск повредил крыло своей машины Ferrari Purosangue. Стоимость автомобиля составляет $ 400 тыс.
Напомним, Шарль Леклер стал победителем минувшей гонки Гран-при Италии. Вторым финишировал гонщик "Макларена" Оскар Пиастри. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот "Макларена" Ландо Норрис.
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