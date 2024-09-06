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Шарль Леклер попал в аварию в Монако

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Он повредил автомобиль стоимостью 400 тысяч долларов

Шарль Леклер попал в аварию в Монако

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер попал в аварию на улице в Монако. Леклер въехал в автомобиль, который находился перед ним на дороге.

В результате монегаск повредил крыло своей машины Ferrari Purosangue. Стоимость автомобиля составляет $ 400 тыс.

Напомним, Шарль Леклер стал победителем минувшей гонки Гран-при Италии. Вторым финишировал гонщик "Макларена" Оскар Пиастри. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот "Макларена" Ландо Норрис.

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