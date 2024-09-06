Тото Вольфф: Мы можем выжать один сильный круг

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что их машина W15 после летнего перерыва стала более нервной в управлении.

"Думаю, мы можем выжать один сильный круг, что в принципе является хорошей новостью. Но тогда нарушается баланс, он не настолько хорош, чтобы шины работали в гонке как надо.

Эта особенность стала проявляться с Гран-при Нидерландов в Зандворте. Всё больше управляемость находится на грани, всё труднее найти правильный баланс", — приводит слова Вольффа издание Motorsport.

Напомним, в Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл", "Макларен" сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива до восьми очков.