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Тото Вольфф: Мы можем выжать один сильный круг
Руководитель команды рассказал, как прибавил их болид
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что их машина W15 после летнего перерыва стала более нервной в управлении.
"Думаю, мы можем выжать один сильный круг, что в принципе является хорошей новостью. Но тогда нарушается баланс, он не настолько хорош, чтобы шины работали в гонке как надо.
Эта особенность стала проявляться с Гран-при Нидерландов в Зандворте. Всё больше управляемость находится на грани, всё труднее найти правильный баланс", — приводит слова Вольффа издание Motorsport.
Напомним, в Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл", "Макларен" сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива до восьми очков.
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