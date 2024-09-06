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Тото Вольфф: Мы можем выжать один сильный круг

Автоспорт

Руководитель команды рассказал, как прибавил их болид

Тото Вольфф: Мы можем выжать один сильный круг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что их машина W15 после летнего перерыва стала более нервной в управлении.

"Думаю, мы можем выжать один сильный круг, что в принципе является хорошей новостью. Но тогда нарушается баланс, он не настолько хорош, чтобы шины работали в гонке как надо.

Эта особенность стала проявляться с Гран-при Нидерландов в Зандворте. Всё больше управляемость находится на грани, всё труднее найти правильный баланс", — приводит слова Вольффа издание Motorsport.

Напомним, в Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл", "Макларен" сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива до восьми очков.

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Тото Вольфф
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