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Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Азербайджана
Результаты гонки
Фото: Getty Images
Сегодня, 15 сентября, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2024 состоялась гонка Гран-при Азербайджана.
Победу в заезде праздновал пилот "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у представителя "Феррари" Шарля Леклера (+10,910), а ТОП-3 замкнул гонщик "Мерседес" Джордж Рассел (+31,328).
Результаты гонки Гран-при Азербайджана:
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