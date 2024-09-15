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Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Азербайджана

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Результаты гонки

Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Азербайджана

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 сентября, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2024 состоялась гонка Гран-при Азербайджана.

Победу в заезде праздновал пилот "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у представителя "Феррари" Шарля Леклера (+10,910), а ТОП-3 замкнул гонщик "Мерседес" Джордж Рассел (+31,328).

Результаты гонки Гран-при Азербайджана:

Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Азербайджана - изображение 1

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формула-1 Гран-при Азербайджана
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