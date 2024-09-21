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Формула-1. Норрис побеждает в квалификации Гран-при Сингапура
Результаты квалификационных заездов
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 21 сентября, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2024 состоялись квалификационные заезды Гран-при Сингапура.
Победу по итогам соревновательного дня праздновал пилот "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+0,203), а ТОП-3 замкнул гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+0,316).
Результаты квалификации Гран-при Сингапура:
Гонка Гран-при Сингапура состоится завтра, 22 сентября, начало заезда – в 15.00 по киевскому времени.
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