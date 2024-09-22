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Формула-1. Норрис побеждает в гонке Гран-при Сингапура
Результаты гонки
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 сентября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-При Сингапура.
Победу в заезде праздновал представитель "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у пилота "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+20.945), а ТОП-3 замкнул еще один гонщик "Макларен" Оскар Пиастри (+41.823).
Результаты гонки Гран-при Сингапура:
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