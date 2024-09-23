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Ферстаппен: Дурацкие ситуации с ФИА заставляют меня задуматься о своём будущем в Формуле-1
Пилот высказался о своем будущем
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что "глупое" наказание, вынесенное ему за мат на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура, заставляет его усомниться в своём будущем в Формуле-1.
"Могут ли такие ситуации заставить меня задуматься о своём будущем в Формуле-1? Конечно. Да.
Когда ты не можешь быть самим собой, тебе приходится иметь дело с такими глупостями… Думаю, сейчас я нахожусь на таком этапе карьеры, когда не хочу постоянно иметь с этим дело. Это действительно утомительно. Конечно, здорово добиваться успеха и побеждать в гонках, но как только вы всего этого добились, выиграли гонки и титулы, вам хочется просто хорошо провести время. Все выкладываются по полной, даже в конце пелотона. Но если вам приходится иметь дело со всеми этими глупостями… я не хочу так продолжать заниматься этим спортом.
Что касается совета Льюиса, то это же не ему вынесен этот штраф! Не знаю, насколько серьёзно они воспримут подобное. Но в какой-то момент наступит предел.
Это не проблема, потому что Формула-1 будет существовать без меня, но и для меня это тоже не проблема. Так что как есть, так есть.
В данный момент не думаю об этом решении. Я просто сосредоточен на гонках, на том, что мы собираемся сделать в Остине, и далее. Вот о чём я думаю, и я не должен тратить на это свою энергию, потому что всё это просто очень глупо", — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
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