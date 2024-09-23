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Советник Ред Булл: Наше отставание вызывает тревогу и нам срочно нужен темп
В команде не довольны последними результатами
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко назвал сумасшедшим темп Ландо Норриса на Гран-при Сингапура и признал, что австрийской команде срочно нужно сделать ответный ход.
"Это сумасшествие, как он оторвался. Наше отставание вызывает тревогу. Нам срочно нужен темп. Слава богу, у нас теперь есть четыре недели, чтобы поработать над этим. Ещё многое может произойти", — приводит слова Марко RacingNews365.
Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот "Макларена" Ландо Норрис. Второе место занял гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот "Макларена" Оскар Пиастри.
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