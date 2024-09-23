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Впервые в истории Гран-при Сингапура прошёл без сейфти-кара
Бернд Майландер ни разу не покинул пит-лейн
фото - F1
Гран-при Сингапура стал первым в истории, в котором на городской трассе "Марина Бей" не появилась машина безопасности.
Соревнования впервые появился в календаре Формулы-1 в 2008 году, с тех пор там прошло 15 гонок, включая гонку этого сезона.
Во все предыдущие годы на трассе "Марина Бей" в гонке появлялся сейфти-кар. Более того, Гран-при Сингапура является одним из лидеров по количеству появлений на трассе сейфти-кара.
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