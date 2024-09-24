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Фернандо Алонсо: Феррари должна была выиграть Гран-при Сингапура

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Легендарный гонщик высказал свое мнение

Фернандо Алонсо: Феррари должна была выиграть Гран-при Сингапура

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира и пилот "Астон Мартин" испанец Фернандо Алонсо считает, что "Феррари" должна была стать победителем Гран-при Сингапура, поскольку была сильнейшей командой.

"Феррари" должна была выиграть гонку. Вероятно, у них была быстрейшая машина в этот уикенд", — приводит слова Алонсо издание Motorsport Week.

Напомним, что победителем гонки стал пилот "Маларен" Ландо Норрис. Второе место занял гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул Оскар Пиастри из "Макларена".

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