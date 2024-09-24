Хэмилтон: Я был против стратегии, которую Мерседес выбрал на гонку

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о напряжённой дискуссии между ним и стратегами команды перед Гран-при Сингапура. Семикратный чемпион Формулы-1 хотел, как все остальные гонщики первой десятки, стартовать на "медиуме", но команда настояла, чтобы он начал гонку на "софте".

"Утром в день гонки мы провели брифинг. На самом деле накануне вечером они уже обмолвились, что хотели бы развести стратегию между двумя машинами, и я был немного озадачен этим.

Ранее, если Джордж хорошо квалифицировался, как он это часто и делает, а я не был в первой десятке или что-то в этом роде, то мы обычно разделяли стратегии. Но когда мы так близки, мне кажется, это не имело смысла. Поэтому я боролся изо всех сил, чтобы меня перевели на "медиум", но команда продолжала настаивать на мягких шинах. А потом, когда все сняли чехлы с шин, оказалось, что все вокруг на средних.

В этот момент я расстроился. Затем я изо всех сил старался не отставать от парней впереди, но они были слишком быстры. Далее я просто старался сохранить эти шины как можно подольше. Мне пришлось заехать на пит-стоп на 17-м круге. С этого момента я понял, что моя гонка, по сути, окончена, потому что жёсткие шины страдают в такую жару", — приводит слова Хэмилтона Race Fans.