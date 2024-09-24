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Один из лучших специалистов Ред Булл перешел в Макларен
Он провел в австрийской команде около 20 лет
Глава отдела гоночной стратегии "Ред Булл" Уилл Кортни станет спортивным директором "Макларена". Об этом сообщила пресс-служба британской команды.
В австрийском коллективе Кортни проработал около 20 лет. Новость о его переходе в "Макларен" прокомментировал руководитель команды Андреа Стелла.
"Мы рады приветствовать Уилла в "Макларене". Его опыт, профессионализм и страсть к автоспорту делают его идеальным кандидатом на пост руководителя нашего спортивного подразделения Формулы-1. Сейчас мы вступаем в ключевой этап нашего командного пути. Уверены, что он станет отличным дополнением к нашей сильной команде, поскольку мы стремимся продолжать бороться за победы и чемпионство", — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.
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