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Ферстаппен: Мы не можем каждый раз финишировать позади Норриса

Автоспорт

Команда продолжит работу над болидом

Ферстаппен: Мы не можем каждый раз финишировать позади Норриса

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался об обострившейся борьбе с "Маклареном" во второй половине сезона после Гран-при Сингапура, где победителем стал британец Ландо Норрис.

"Мы продолжим делать всё возможное. В какой-то момент нам придётся переломить ситуацию, потому что мы не можем каждый раз финишировать позади Норриса. Посмотрим", — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport Week.

Напомним, что Макс возглавляет личный зачет имея в своем активе 331 балл.

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