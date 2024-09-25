Ферстаппен: Мы не можем каждый раз финишировать позади Норриса

Трёхкратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался об обострившейся борьбе с "Маклареном" во второй половине сезона после Гран-при Сингапура, где победителем стал британец Ландо Норрис.

"Мы продолжим делать всё возможное. В какой-то момент нам придётся переломить ситуацию, потому что мы не можем каждый раз финишировать позади Норриса. Посмотрим", — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport Week.

Напомним, что Макс возглавляет личный зачет имея в своем активе 331 балл.