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Ральф Шумахер выступил за смену президента ФИА

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Ранее Ферстаппен был недоволен работой главы организации

Ральф Шумахер выступил за смену президента ФИА

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о действующем президенте Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеде бен Сулайеме.

"Мохаммед бен Сулайем – проблема для меня. Сперва он устроил разбирательство со Сьюзи Вольф, а затем – с правообладателем "Либерти Медиа», что едва не стоило ему работы. Он производит грустное впечатление, ищет внимания и часто появляется на подиуме. Я бы порекомендовал ФИА подумать о ком-то другом. Это не может продолжаться вечно", — приводит слова Шумахера Sky Germany.

Ранее Льюис Хэмилтон негативно отреагировал на просьбу бен Сулайема исключить брань среди пилотов.

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