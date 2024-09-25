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Ральф Шумахер выступил за смену президента ФИА
Ранее Ферстаппен был недоволен работой главы организации
фото - F1
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о действующем президенте Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеде бен Сулайеме.
"Мохаммед бен Сулайем – проблема для меня. Сперва он устроил разбирательство со Сьюзи Вольф, а затем – с правообладателем "Либерти Медиа», что едва не стоило ему работы. Он производит грустное впечатление, ищет внимания и часто появляется на подиуме. Я бы порекомендовал ФИА подумать о ком-то другом. Это не может продолжаться вечно", — приводит слова Шумахера Sky Germany.
Ранее Льюис Хэмилтон негативно отреагировал на просьбу бен Сулайема исключить брань среди пилотов.
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