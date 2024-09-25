Мерседес признал ошибку в выборе стратегии для Хэмилтона

Технический директор команды Формулы-1 "Мерседес" Джеймс Эллисон признал, что выпустить семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона на стартовую решётку Гран-при Сингапура на самом мягком комплекте шин было ошибкой.

"Прежде чем я дам объяснение, почему Хэмилтон был на мягких шинах, я просто хочу начать с того, что нам не следовало начинать на мягких шинах, это была ошибка, и, если бы мы могли повернуть время вспять, мы бы поступили так, как поступили другие команды, выбрав средние шины.

На тот момент нашим аргументом было то, что мягкие шины очень часто позволяют провести хороший старт и дают хороший шанс подняться на одно-два места на первых кругах гонки. Перед гонкой мы не ожидали, что столкнёмся с серьёзными трудностями на мягких шинах, и воображали, что получим от этого выгоду.

Темп других пилотов начал стремительно нарастать в Сингапуре, и это оставило Льюиса с машиной, которая была не особенно счастлива, страдая от довольно сильного износа, и, как следствие, ему пришлось заехать на пит-стоп раньше. Это испортило его гонку, и это была явная ошибка", — приводит слова Эллисона издание Racingnews365.

Льюис начинал гонку на Гран-при Сингапура на третьей позиции, а финишировал шестым, выражая по ходу гонки недовольство выбранной стратегией команды.