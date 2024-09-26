РБ в ближайшее время объявит о расставании с Даниэлем Риккардо

Издание F1-Insider сообщило о том, что сегодня в команде "РБ" сделают объявление по поводу расставания с австралийским пилотом Формулы-1 Даниэля Риккардо.

"Сегодня в "Ред Булл" объявят решение о расставании с пилотом "РБ" Даниэля Риккардо. По имеющейся у нас информации, у Риккардо есть предложение продолжить работу своего рода послом по маркетингу в "Ред Булл". Но, по мнению инсайдерских кругов, ему всё ещё нужно время, чтобы подумать об этом", — говорится в статье издания.

Напомним, в преддверии Гран-при Сингапура в СМИ и среди поклонников стали циркулировать слухи о том, что Риккардо заменят на новозеландца Лиама Лоусона, в контракте которого австрийская команда активировала пункт, гарантирующий ему место в Формуле-1 на сезон-2025.