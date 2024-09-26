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Серхио Перес может объявить о завершении карьеры на ГП Мексики

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Серхио Перес может объявить о завершении карьеры на ГП Мексики

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд озвучил слух о том, что команда Формулы-1 Ред Булл и её мексиканский пилот Серхио Перес разработали план, согласно которому Серхио объявит о своём уходе из автоспорта во время Гран-при Мексики.

"Один интересный слух в Сингапуре состоял в том, что Перес и Ред Булл разработали план, по которому он объявит о своей отставке в Мексике, что сделает его уход более мягким, чем увольнение, и будет менее болезненным для продаж Ред Булл в Америке. Это даст команде возможность поискать нового гонщика в 2025 году.

Несмотря на дорогостоящие программы для молодых гонщиков, у Ред Булл нет никого, кто был бы готов занять место рядом с Максом Ферстаппеном. Возможно, что-то изменится, если Лоусон действительно засияет, как Колапинто в Уильямсе, но в Ред Булл уже сейчас готовы закупаться на будущее", - написал Сейвуд на своём сайте.

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