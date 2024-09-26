Лиам Лоусон стал пилотом РБ

22-летний новозеландский пилот Лиам Лоусон официально стал новым гонщиком итальянской команды "РБ", заменив австралийца Даниэля Риккардо. Об этом пишет пресс-служба коллектива.

Напомним, в преддверии Гран-при Сингапура в СМИ появились слухи о том, что Риккардо заменят на новозеландца Лиама Лоусона.

В концовке гонки Риккардо отобрал лучший круг у пилота "Макларена" Ландо Норриса, а на интервью после гонки расплакался, намекая на конец своего пребывания в Формуле-1.