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Лиам Лоусон стал пилотом РБ

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Даниэль Риккардо покинул команду

Лиам Лоусон стал пилотом РБ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-летний новозеландский пилот Лиам Лоусон официально стал новым гонщиком итальянской команды "РБ", заменив австралийца Даниэля Риккардо. Об этом пишет пресс-служба коллектива.

Напомним, в преддверии Гран-при Сингапура в СМИ появились слухи о том, что Риккардо заменят на новозеландца Лиама Лоусона.

В концовке гонки Риккардо отобрал лучший круг у пилота "Макларена" Ландо Норриса, а на интервью после гонки расплакался, намекая на конец своего пребывания в Формуле-1.

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