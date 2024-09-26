  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Риккардо: Я любил этот вид спорта всю свою жизнь
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Риккардо: Я любил этот вид спорта всю свою жизнь

Автоспорт

Пилот высказался о своем уходе из команды

Риккардо: Я любил этот вид спорта всю свою жизнь

Фото: Motor Sport Magazine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший пилот итальянской команды "РБ" австралиец Даниэль Риккардо прокомментировал уход из гоночного коллектива.

"Я любил этот вид спорта всю свою жизнь. Это было безумное и замечательное путешествие. Спасибо командам и отдельным людям, которые сыграли в нём свою роль. Болельщикам, которые любят этот вид спорта иногда больше, чем я, ха-ха, спасибо вам. В жизни всегда будут взлёты и падения. Однако это было весело, и, откровенно говоря, я бы ничего не стал менять. До следующего приключения", — написал Даниэль на своей странице в социальных сетях.

Новым пилотом в составе "РБ" стал 22-летний новозеландец Лиам Лоусон.

По теме
yellow-arrow
Лиам Лоусон стал пилотом РБ
yellow-arrow
РБ в ближайшее время объявит о расставании с Даниэлем Риккардо
yellow-arrow
Серхио Перес может объявить о завершении карьеры на ГП Мексики
Даниэль Риккардо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости