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Риккардо: Я любил этот вид спорта всю свою жизнь
Пилот высказался о своем уходе из команды
Фото: Motor Sport Magazine
Бывший пилот итальянской команды "РБ" австралиец Даниэль Риккардо прокомментировал уход из гоночного коллектива.
"Я любил этот вид спорта всю свою жизнь. Это было безумное и замечательное путешествие. Спасибо командам и отдельным людям, которые сыграли в нём свою роль. Болельщикам, которые любят этот вид спорта иногда больше, чем я, ха-ха, спасибо вам. В жизни всегда будут взлёты и падения. Однако это было весело, и, откровенно говоря, я бы ничего не стал менять. До следующего приключения", — написал Даниэль на своей странице в социальных сетях.
Новым пилотом в составе "РБ" стал 22-летний новозеландец Лиам Лоусон.
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