Из календаря MotoGP-2025 исключен Гран-при Казахстана

Серия MotoGP опубликовала календарь Гран-при на сезон-2025, который стартует 28 февраля в Таиланде.

Стоит отметить, что в календаре отсутствует гонка в Казахстане, которая многократно срывалась.

Сезон будет состоять из 22 гоночных уикендов, последний из которых пройдёт на испанской трассе, названной в честь двукратного чемпиона мотогонок Рикардо Тормо.

Напомним, что в сезоне-2024 состоялось 17 этапов Гран-при MotoGP.