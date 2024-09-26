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Из календаря MotoGP-2025 исключен Гран-при Казахстана

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Он неоднократно срывался в сезоне-2024

Из календаря MotoGP-2025 исключен Гран-при Казахстана

Фото: yascher.pro

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия MotoGP опубликовала календарь Гран-при на сезон-2025, который стартует 28 февраля в Таиланде.

Стоит отметить, что в календаре отсутствует гонка в Казахстане, которая многократно срывалась.

Сезон будет состоять из 22 гоночных уикендов, последний из которых пройдёт на испанской трассе, названной в честь двукратного чемпиона мотогонок Рикардо Тормо.

Напомним, что в сезоне-2024 состоялось 17 этапов Гран-при MotoGP.

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