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Из календаря MotoGP-2025 исключен Гран-при Казахстана
Он неоднократно срывался в сезоне-2024
Фото: yascher.pro
Серия MotoGP опубликовала календарь Гран-при на сезон-2025, который стартует 28 февраля в Таиланде.
Стоит отметить, что в календаре отсутствует гонка в Казахстане, которая многократно срывалась.
Сезон будет состоять из 22 гоночных уикендов, последний из которых пройдёт на испанской трассе, названной в честь двукратного чемпиона мотогонок Рикардо Тормо.
Напомним, что в сезоне-2024 состоялось 17 этапов Гран-при MotoGP.
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