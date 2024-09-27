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Лиам Лоусон потеряет 10 позиций на стартовой решётке Гран-при США

Автоспорт
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Вот так дебют

Лиам Лоусон потеряет 10 позиций на стартовой решётке Гран-при США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "РБ" новозеландец Лиам Лоусон потеряет 10 позиций на стартовой решётке Гран-при США. Об этом сообщил советник команды Хельмут Марко.

"Не думаю, что первая гонка будет иметь значение, поскольку у него штраф за замену двигателя – 10 мест в гонке, что не облегчит жизнь в Остине", — приводит слова Марко издание Autosport.

Напомним, вчера, 26 сентября, стало официально известно, что Лоусон заменит в "РБ" австралийского ветерана Даниэля Риккардо до конца сезона.

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