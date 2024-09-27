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Макс Ферстаппен: Если и сменю команду, то это будет последний раз
Пилот австрийской команды высказался о своем будущем
Фото: Auto Review
Трёхкратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о потенциальном уходе из "Ред Булл".
"Я уже давно в этой команде. Очевидно, люди хотят побеждать, этого хотят все в паддоке, из-за чего с годами становится очень легко сменить сторону. Но я не хотел бы для себя такой карьеры, не хочу быть частью четырёх-пяти команд. Мне нужны долгие и стабильные отношения.
Мой следующий шаг, если он вообще произойдёт, станет для меня последним. Хотя следующим шагом может стать и обновление команды. В настоящий момент все находятся в ожидании", — приводит слова Ферстаппена Sky Sport Italia.
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