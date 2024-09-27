В Заубере отказались от кандидатуры Мика Шумахера на сезон 2025 года

Руководство компании "Заубер", которая начиная с 2026 года будет выступать под брендом "Ауди", отказалось от кандидатуры экс-пилота серии немца Мика Шумахера на 2025 год, пишет издание Bild.

Напомним, ранее на место боевого пилота "Кик-Заубера" в следующем сезоне был выбран немецкий ветеран Нико Хюлькенберг. Компанию ему, как ожидается, составит финн Валттери Боттас, однако официального анонса пока не было.

В настоящий момент Мик Шумахер является резервным гонщиком "Мерседеса".