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В Заубере отказались от кандидатуры Мика Шумахера на сезон 2025 года
В команде рассчитывают на Хюлькенберга и Боттаса
Фото: Getty Images
Руководство компании "Заубер", которая начиная с 2026 года будет выступать под брендом "Ауди", отказалось от кандидатуры экс-пилота серии немца Мика Шумахера на 2025 год, пишет издание Bild.
Напомним, ранее на место боевого пилота "Кик-Заубера" в следующем сезоне был выбран немецкий ветеран Нико Хюлькенберг. Компанию ему, как ожидается, составит финн Валттери Боттас, однако официального анонса пока не было.
В настоящий момент Мик Шумахер является резервным гонщиком "Мерседеса".
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