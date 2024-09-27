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В Ред Булл определились с резервным пилотом после ухода Лиама Лоусона
Им стал франко-алжирский гонщик
19-летний франко-алжирский автогонщик, являющийся членом академии "Ред Булл" и в сезоне-2024 выступающий в Формуле-2 за команду "Кампос", Исак Хаджар стал новым резервным гонщиком австрийского коллектива в Формуле-1 после того, как новозеландец Лиам Лоусон занял место боевого пилота в "РБ", о чём сообщила пресс-служба "Ред Булл".
26 сентября стало официально известно, что австралийский пилот "РБ" Даниэль Риккардо покинул состав команды и его место занял Лоусон, который и исполнял роль резервного пилота "Ред Булл" и "РБ" в сезоне-2024.
На данный момент Хаджар занимает второе место в личном зачёте Формулы-2, имея в своём активе 165 очков, уступая воспитаннику "Макларена" Габриэлу Бортолето, у которого 169,5 очка.
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