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Гендиректор Макларен: Риккардо подарил мне один из лучших моментов в жизни
Пилот покинул команду посреди сезона
52-летний генеральный директор команды Формулы-1 "Макларен" Зак Браун отреагировал на уход из коллектива "РБ" австралийского пилота Даниэля Риккардо.
"Твоя победа в Монце навсегда останется в истории "Макларена". Ты подарил мне один из лучших моментов в жизни, и у меня есть татуировка, чтобы это доказать! И я точно знаю, что тот день также много значил для тебя", — обратился Браун к Риккардо в социальных сетях.
26 сентября стало известно, что Риккардо заменит новозеландец Лиам Лоусон, который был резервным пилотом "Ред Булл" и "РБ".
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